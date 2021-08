Vasles Château et Jardins de La Sayette Deux-Sèvres, Vasles Découvrez le château et ses jardins Château et Jardins de La Sayette Vasles Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

### Découvrez les jardins et la maison forte, insérés au creux des prairies et des bois… Le jardin créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle a été dessiné et décoré de façon définitive au XVIIe siècle. Le visiteur y découvrira un boulingrin, des parterres classiques ponctués de boules de buis, une charmille de plus d’un hectare et un « jardin utile ». Le parc est planté d’arbres remarquables. Il recèle d’importants décors du XVIIe siècle : quatre grilles en fer forgé et deux cadrans solaires, l’un constitué d’une ardoise horizontale gravée de sept cadrans, l’autre d’un bloc de pierre mutifaces gravé de quinze familles de lignes horaires. Le jardin utile est orné de poiriers taillés « verrier », de treilles et de massifs floraux. La réserve d’eau y est assurée par un vivier.

Gratuit. Entrée libre.

Château et Jardins de La Sayette 2 rue de La Sayette, 79340 Vasles Vasles Deux-Sèvres

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

