### Participez à une visite commentée sur l’histoire du château de Rochechouart, ses fresques et salles historiques, et ses œuvres d’art contemporain installées depuis la création du musée en 1985. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, château de Rochechouart vous accueille gratuitement. Les visites peuvent se faire librement, à l’aide d’outils à la visite présentant l’histoire des fresques du XVIe siècle et des cartels développées des œuvres du musée. Des visites commentées sont également proposées au public désireux de découvrir l’exposition de Michele Ciacciofera alors en place au deuxième étage du musée et dans les combles du château. La visite guidée presente également l’histoire du château, des vicomtes de Rochechouart jusqu’à son acquisition par le département et l’ouverture du musée en 1985.

Gratuit. Entrée libre. Horaires visites commentées : 10h30, 14h et 16h. Départ dans la cour du château. Pass sanitaire obligatoire.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

