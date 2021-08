Bosmie-l'Aiguille Château du Boucheron Bosmie-l'Aiguille, Haute-Vienne Découvrez le château et le parc qui accueillent la mairie de Bosmie-l’Aiguille Château du Boucheron Bosmie-l'Aiguille Catégories d’évènement: Bosmie-l'Aiguille

Haute-Vienne

Château du Boucheron, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit. Visite accompagnée de l’intérieur. Accès libre des extérieurs.

Venez découvrir ce château du XIXe siècle abritant l’actuelle mairie de la commune et son parc. Château du Boucheron Parc du Boucheron, 87110 Bosmie-l’Aiguille Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

