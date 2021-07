Chalais Château de Chalais Chalais, Charente Découvrez le château des Talleyrand-Périgord à Chalais ! Château de Chalais Chalais Catégories d’évènement: Chalais

### Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château et assister à une démonstration de danse de menuet. Vous serez reçus par vos hôtes vêtus en costumes d’époque… L’évènement est organisé par l’Association de la sauvegarde du patrimoine de Chalais, qui œuvre bénévolement à la protection et à la préservation du lieu.

8 €. 4 € (12-16 ans). Gratuit – 12 ans. Entrée libre.

Pour les Journées européennes du patrimoine, venez visiter le château et assister à une démonstration de danse de menuet. Vous serez reçus par vos hôtes vêtus en costumes d'époque… Château de Chalais 15 rue du Château, 16210 Chalais Chalais Charente

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

