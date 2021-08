Découvrez le château des Ormes Château des Ormes, 18 septembre 2021, Les Ormes.

Découvrez le château des Ormes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château des Ormes

### Venez découvrir le château des Ormes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2021 rythmées par des concerts de piano donnés par Ida Peliccioli. Samedi 18 14h : « Espagne » GRANADOS / Danzas españolas n°2 (Oriental), n°5 (Andaluza) et n°11 (Zambra) ALBENIZ / Asturias 15h : « Piano et orgue » (1) FRANCK / Prélude, Choral et Fugue 16h : « Piano et orgue » (2): transcriptions BRAHMS-BUSONI / Prélude Choral n°10, Op. 122 BACH-LISZT / Prélude et Fugue en la mineur BWV543 17h : « Le dernier Schubert » SCHUBERT / Drei Klavierstücke D.946 Dimanche 19 14h : «Beethoven» (1) BEETHOVEN / Sonate n°12 Op.26 15h : «Beethoven» (2) BEETHOVEN / Sonate Op. 109 16h : «SIbelius» SIBELIUS / 6 Impromptus Op. 5 17h : «Bartok et Saygun et leur utilisation de la musique folklorique » SAYGUN / Inci’s book / From Anatolia Op.25 BARTOK / 6 Danses sur des rythmes Bulgares

Tarif : 7€ l’entrée. Gratuit pour les moins de 13 ans.

Venez découvrir le château des Ormes lors des Journées Européennes du Patrimoine 2021 rythmées par des concerts de piano donnés par Ida Peliccioli.

Château des Ormes 26-28, rue Pierre-d’Argenson 86220 Les Ormes Les Ormes Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00