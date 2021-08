Guéret Conseil départemental de la Creuse Creuse, Guéret Découvrez le château des Comtes de la Marche Conseil départemental de la Creuse Guéret Catégories d’évènement: Creuse

le dimanche 19 septembre

Appelé à tort « Château des Comtes de la Marche », l’Hôtel du Département est en réalité, l’Hôtel des Moneyroux. Erigé en plusieurs phases, sa construction a débuté en 1447. De sa façade ornementée à sa salle des plénières où sont suspendues des tapisseries monumentales, en passant par les diverses salles de réunion et le bureau de la Présidente, découvrez l’histoire de ce bâtiment historique qui abrite le siège du Conseil départemental de la Creuse.

Gratuit . Sur réservation. Limité à 25 personnes maximum par visite.

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00

