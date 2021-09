La Brède Château de La Brède Gironde, La Brède Découvrez le château de Montesquieu en nocturne ! Château de La Brède La Brède Catégories d’évènement: Gironde

### Le château de La Brède ouvre ses portes pour une soirée, et propose une visite exceptionnelle, à la bougie, pour découvrir l’univers familier de Montesquieu. Exposition inédite de documents et de manuscrits (présentés dans l’ancienne bibliothèque de l’écrivain) à l’occasion du tricentenaire de la parution des Lettres persanes (1721-2021) : proposée avec les fonds patrimoniaux de la Bibliothèque de Bordeaux.

10 €. Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi…) : 6 €. Enfants (7-15 ans) : 6€. Gratuit – 7 ans. Réservation obligatoire. Départs : 20h30, 21h.

