Découvrez le château de Montesquieu accompagné d’un guide Château de La Brède, 18 septembre 2021, La Brède.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Brède

### Suivez le guide et explorez le château et le domaine de Montesquieu ! Édifié dès le XIVe siècle sur les ruines d’un château plus ancien, le monument a ensuite subi plusieurs remaniements et de multiples aménagements jusqu’au XIXe siècle. Le château a conservé son allure de forteresse médiévale qui se reflète dans l’eau des larges douves qui l’entourent. Charles Louis de Secondat, plus connu sous le nom de Montesquieu, était très attaché au château familial de La Brède. La découverte intérieure conduit le visiteur sur les pas de l’écrivain à travers les lieux emblématiques où il travaillait, dont sa bibliothèque et sa chambre préservée dans son état du XVIIIe siècle. La visite de la chapelle et des salons révèle la richesse des collections et du mobilier réunis par la famille au fil du temps. Lieu d’agrément et de travail, c’est ici qu’il revint tout au long de sa vie et composa une grande partie de son œuvre dont _Les Lettres persanes_ (1721), _Considération sur la cause de la grandeur des romains et de leur décadence_ (1734) et _De l’esprit des lois_ (1748). Le domaine est resté la propriété de la famille de Montesquieu pendant près de 900 ans jusqu’au décès de la Comtesse de Chabannes en 2004. Suivez le guide et explorez l’intimité de l’un des philosophes phares du XVIIIe siècle. En raison de la crise sanitaire et dans le respect des mesures barrières, ces visites sont limitées à un nombre restreint de visiteurs et le masque y est obligatoire. La découverte de la basse cour de la ferme viendront agrémenter la journée des familles et des plus jeunes. Ces animations seront réalisées dans le respect des règles sanitaires et des mesures barrières.

7,50€. Gratuit -7 ans. Nombre de places limité.

Château de La Brède 65 avenue du Château, 33650 La Brède La Brède Gironde



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00