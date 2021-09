Découvrez le château de l’Aunay ! Château de Fonvérines, 18 septembre 2021, Azay-le-Brûlé.

### Azay patrimoine et paysages vous propose quatre visites guidées du château de l’Aunay à Fonvérines, samedi et dimanche ! Vous visiterez la chapelle et les extérieurs (cour et jardin) et quelques pièces du château. La visite sera faite par le propriétaire.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire et masque obligatoires.

