Découvrez le château de Langoiran Château de Langoiran, 18 septembre 2021, Langoiran.

Découvrez le château de Langoiran

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Langoiran

### Visite du château (basse-cour, haute-cour, chapelle, tours …) Le château Langoiran a été construit au XIIIe siècle par la puissante famille d’Escossan. Son donjon circulaire demeure un témoignage du prestige passé des seigneurs de Langoiran. A l’époque médiévale, les seigneurs de Langoiran ont été les vassaux fidèles du duc d’Aquitaine, roi d’Angleterre. La seigneurie de Langoiran a été un des éléments les plus prestigieux et les plus puissants du duché d’Aquitaine. Elle a été mêlée aux luttes entre les rois d’Angleterre et de France. Les seigneurs de Langoiran furent tous au service du roi-duc c’est-à-dire du duc d’Aquitaine, roi d’Angleterre. Au moment des guerres de religion, c’est la famille de Montferrand qui détient le château. A cette époque, les frères Montferrand, Charles (catholique) et Guy (protestant) jouèrent un rôle primordial dans la vie politique et religieuse de la Guyenne.

5€. Gratuit pour les moins de 6 ans.

Visite du château (basse-cour, haute-cour, chapelle, tours …)

Château de Langoiran 14, route du château 33550 Langoiran Langoiran Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00