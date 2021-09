Duras Château de Duras Duras, Lot-et-Garonne Découvrez le château de Duras Château de Duras Duras Catégories d’évènement: Duras

### Visitez en autonomie une trentaine de salles restaurées dont certaines ont été meublées par le Mobilier National. En plein cœur du Sud-Ouest le Château de Duras traverse l’histoire. Monument atypique il mêle Moyen Âge, XVIIe siècle, et Révolution. Vous pourrez parcourir l’Histoire et l’Architecture à travers les 30 salles restaurées de ce site classé au titre des Monuments historiques et découvrir le passage secret, la salle aux Fantômes, la maquette animée et la montée à la Tour. Plongez-vous dans l’ambiance du XVIIe siècle avec les appartements de la Duchesse enfin remeublés en partenariat avec le Mobilier National.

4€ à partir de 12 ans.

Château de Duras Place du château, 47120 Duras Duras Lot-et-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

