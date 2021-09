Arceau Château d'Arcelot Arceau, Côte-d'Or Découvrez le château de d’Arcelot et son parc Château d’Arcelot Arceau Catégories d’évènement: Arceau

Pour découvrir les intérieurs un livret de visite ou des fiches de salles vous seront proposés. Puis vous pourrez vous promener dans le parc paysager du XIXème siècle. Exceptionnellement les pique-niques seront autorisés dans une zone du domaine afin de profiter des lieux en famille.

5€ | Gratuit -18 ans

Bienvenue au coeur de l’histoire d’un château néoclassique Château d’Arcelot 2 rue de champ rosé 21310 Arceau Arceau Côte-d’Or

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

