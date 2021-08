Port-d'Envaux Château de Panloy Charente-Maritime, Port-d'Envaux Découvrez le château accompagné d’un guide ! Château de Panloy Port-d'Envaux Catégories d’évènement: Charente-Maritime

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Panloy Château : 6€. Gratuit – 8 ans. Jardins : 2,5 €. Gratuit – 4 ans.

Venez découvrir l’histoire du château et de sa famille à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Château de Panloy 3 domaine de Panloy, 17350 Port-d’Envaux Port-d’Envaux Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

