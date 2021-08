Découvrez le chantier de l’église Église Saint-Eutrope, 18 septembre 2021, Saintes.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église Saint-Eutrope

### Des ateliers pour découvrir toutes les facettes du chantier de Saint-Eutrope. **Samedi 18 septembre :** – Démonstration de taille et de sculpture sur pierre : atelier famille avec les tailleurs de pierre de la SAHCM. – Les chercheurs de Saint-Eutrope : modélisation de l’église romane en 3D, modes de construction et histoire du décor roman » avec les chercheurs du PCR (Université Poitiers et Bordeaux) – Les coulisses du chantier : rencontres avec l’architecte et les artisans avec les équipes retenues. **Dimanche 19 septembre :** – Démonstration de taille et de sculpture sur pierre : atelier famille avec les tailleurs de pierre de la SAHCM. – Les chercheurs de Saint-Eutrope : modélisation de l’église romane en 3D, modes de construction et histoire du décor roman » avec les chercheurs du PCR (Université Poitiers et Bordeaux).

Gratuit. Réservation obligatoire.

Église Saint-Eutrope 11 rue Saint-Eutrope, 17100 Saintes Saintes Saint-Eutrope Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00