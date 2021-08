Lusignan Mairie de Lusignan Lusignan, Vienne Découvrez le centre historique de Lusignan Mairie de Lusignan Lusignan Catégories d’évènement: Lusignan

Vienne

Découvrez le centre historique de Lusignan Mairie de Lusignan, 18 septembre 2021, Lusignan. Découvrez le centre historique de Lusignan

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Lusignan

### Partez pour un voyage dans le temps grâce aux témoignages architecturaux des bâtiments du centre bourg, dont la construction s’échelonne du XIe au XIXe siècle. Cette déambulation vous mènera jusqu’au promontoire des jardins de Blossac, qui offre un superbe point de vue sur la vallée de la Vonne et l’aqueduc. Par Marie-Françoise Colon, guide agréée de l’Association Les Lusignan et Mélusine.

Gratuit. Durée : 1h30. Rendez-vous : Devant la Porte de la Ville, place du 11 novembre.

Partez pour un voyage dans le temps grâce aux témoignages architecturaux des bâtiments du centre bourg, dont la construction s’échelonne du XIe au XIXe siècle. Mairie de Lusignan Place de la mairie, 86600 Lusignan Lusignan Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lusignan, Vienne Autres Lieu Mairie de Lusignan Adresse Place de la mairie, 86600 Lusignan Ville Lusignan lieuville Mairie de Lusignan Lusignan