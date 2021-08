Moulins Hôtel Demoret Allier, Moulins Découvrez le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine qui retrace l’évolution de la ville Hôtel Demoret Moulins Catégories d’évènement: Allier

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Demoret

– Venez découvrir tout au long de ces journées, sur la borne de l’Espace patrimoine, le nouveau film en 3D réalisé pour le Pays d’art et d’histoire, retraçant l’histoire et les évolutions architecturales de l’abbaye de Souvigny. Un film d’une dizaine de minutes qui permet d’appréhender, de façon pédagogique, l’histoire complexe de ce site. – Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine retrace l’évolution de la ville. – Documentation à retirer gratuitement à l’Espace patrimoine : De très nombreux rallyes thématiques, à faire en famille ou entre amis, pour découvrir la ville, ses quartiers et ses différents aspects sont disponibles en accès libre à l’Espace patrimoine. Espace patrimoine Hôtel Demoret Samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. RDV Espace patrimoine, 83 rue d’Allier. Hôtel Demoret 83 rue d’Allier 03000 Moulins Moulins Champmilan Allier

Dates et horaires de début et de fin :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

