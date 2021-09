Captieux Commune de Captieux Captieux, Gironde Découvrez le centre bourg de Captieux Commune de Captieux Captieux Catégories d’évènement: Captieux

Gironde

Découvrez le centre bourg de Captieux Commune de Captieux, 19 septembre 2021, Captieux. Découvrez le centre bourg de Captieux

Commune de Captieux, le dimanche 19 septembre à 16:00

### Visite commentée de l’église et du centre bourg capsylvain ! Cette visite à pieds permettra aux visiteurs d’appréhender l’histoire de Captieux, au travers de la visite commentée des monuments principaux du centre bourg.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Visite commentée de l’église et du centre bourg capsylvain ! Commune de Captieux Place du 8 Mai 1945, 33840 Captieux Captieux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Captieux, Gironde Autres Lieu Commune de Captieux Adresse Place du 8 Mai 1945, 33840 Captieux Ville Captieux lieuville Commune de Captieux Captieux