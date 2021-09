Dijon Cellier de Clairvaux Côte-d'Or, Dijon Découvrez le Cellier de Clairvaux du XIIIème siècle – Visite libre Cellier de Clairvaux Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Possession de l’abbaye de Clairvaux, dans l’Aube, il est construit afin d’entreposer les récoltes issues des domaines de l’abbaye. Son rez-de-chaussée accueillait notamment les tonneaux de vin produit par les vignes de Dijon, de Talant et de Fontaine-lès-Dijon. **Proposé par Dijon, Ville d’art et d’histoire Renseignement : 03 80 48 85 26 ou** [**[patrimoine@ville-dijon.fr](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr)**](mailto:patrimoine@ville-dijon.fr) **Site internet :** [**patrimoine.dijon.fr**](https://patrimoine.dijon.fr/)

Gratuit – Entrée libre – Passe sanitaire obligatoire – Nous vous remercions de vous munir de votre masque, d’appliquer les gestes barrières. En fonction de l’évolution sanitaire, la visite pourra être modifiée ou annulée.

Bel exemple du gothique primitif cistercien. Cellier de Clairvaux 27 boulevard de la Trémouille 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

