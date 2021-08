Airvault Artodéchethèque de Mino D.C. Airvault, Deux-Sèvres Découvrez le Bestiaire Minothologique Artodéchethèque de Mino D.C. Airvault Catégories d’évènement: Airvault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Artodéchethèque de Mino D.C. Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’une visite explicative des installations de l’Artodéchethèque pour apprendre la création artistique vivante avec les déchets, les matériaux du quotidien et du spectaculaire. Artodéchethèque de Mino D.C. 12 rue du Lavoir, Le Grand Moiré de Soulièvres, 79600 Airvault Airvault Soulièvres Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

