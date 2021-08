Aubusson Manufacture de tapisserie Braquenié Aubusson, Creuse Découvrez le berceau de la tapisserie d’Aubusson Manufacture de tapisserie Braquenié Aubusson Catégories d’évènement: Aubusson

Creuse

Découvrez le berceau de la tapisserie d’Aubusson Manufacture de tapisserie Braquenié, 18 septembre 2021, Aubusson. Découvrez le berceau de la tapisserie d’Aubusson

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manufacture de tapisserie Braquenié

### Découvrez cette ancienne manufacture aubussonnaise, lieu de production de tapisseries d’Aubusson. Les tapisseries et les tapis de savonnerie ont été créés ici pendant près de cent ans. Archives et visite des lieux vous permettront de redécouvrir l’activité de cette entreprise ayant travaillée notamment pour l’Empereur Napoléon III et une clientèle issue de l’Europe entière !

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

