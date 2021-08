Peyrat-le-Château Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Haute-Vienne, Peyrat-le-Château Découvrez le barrage hydroélectrique EDF de Vassivière Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Peyrat-le-Château Catégories d’évènement: Haute-Vienne

### Savez-vous comment fonctionne le barrage de Vassivière ? Venez découvrir ce site de production d’électricité renouvelable, son fonctionnement, son histoire et son rôle dans la gestion de l’eau. Afin de faire découvrir son métier de producteur d’hydroélectricité, la première des énergies renouvelables, et de gestionnaire de l’eau, EDF propose deux visites guidées. **1) Le fonctionnement du barrage hydroélectrique de Vassivière** Cette visite d’une heure vous informe sur le fonctionnement de ce site de production d’électricité, les personnes qui y travaillent et l’histoire de sa construction. Après avoir cheminé sur la crête du barrage, vous entrerez dedans ! → Vendredi et Samedi à 13h30 et 16h **2) Le lac de Vassivière : le château d’eau du Limousin** La gestion de l’eau, l’usage collectif du lac, son utilité énergétique et les espèces qui le peuplent sont évoqués pendant une promenade à pied commentée d’une heure et demie le long du lac, depuis l’Office de Tourisme d’Auphelle jusqu’à la prise d’eau alimentant l’usine hydroélectrique du Mazet. → Vendredi et Samedi à 10 h – 2.5 km – Difficulté : Facile (terrain plat et praticable).

Gratuit. Réservation obligatoire. 15 places pour la visite du barrage / 20 places pour la balade commentée en extérieur. Pièce d’identité en cours de validité. Pass sanitaire et port du masque chirurgical. Respect des gestes barrières. Photos interdites.

Usine hydroélectrique du Mazet et barrage de Vassiviere Mazet, 87470 Peyrat-le-Château Peyrat-le-Château Haute-Vienne

