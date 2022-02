Découvrez le bail réel solidaire et les projets en cours Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découvrez le bail réel solidaire et les projets en cours Maison de l'Habitant, 10 mars 2022, Nantes. 2022-03-10

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui Uniquement sur inscription sur yurplan.com Pour toute question : contact@adil44.fr Nous vous invitons à découvrir le dispositif du Bail réel solidaire, qui permet de devenir propriétaire d’un logement neuf à moindre coût. Différents opérateurs seront présents à La Maison de l’Habitant pour vous renseigner et vous présenter leurs opérations en cours de commercialisation ou à venir cette année, sur la métropole Nantaise. Accès libre de 18h à 20h, vous pourrez aller de stand en stand pour rencontrer les professionnels. Avec Atlantique Accession Solidaire, Cif Coopérative, MFLA GHT, CoopLogis, Groupe Gambetta et Nantes Métropole Habitat. Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000

