Association Jean Vodaine, le dimanche 19 septembre à 10:00

### Dans le cadre du centenaire de la naissance de Jean Vodaine, l’association vous propose une visite guidée de son atelier de typographie reconstitué et de l’exposition de ses œuvres. * Une démonstration d’impressions typographiques aura lieu à partir de 10h. * Une présentation de l’ouvrage « les maixines » (réédité à l’occasion du centenaire de la naissance de l’artiste) sera suivi de lectures de poèmes à partir de 14h30.

Gratuit. Entrée libre.

Association Jean Vodaine 3 rue de Faultrier, 57070 Metz Metz Bellecroix Moselle

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

