Centre culturel Ipoustéguy Doulcon, Meuse

Découvrez l'artiste Ipoustéguy et ses œuvres au musée !

18-19 septembre 2021

### Venez découvrir les œuvres du sculpteur Ipoustéguy, artiste meusien de renommée internationale. Le Centre Culturel propose, avec l’exposition « Ipoustéguy, le Corps en chantier », une découverte de l’œuvre de l’artiste meusien. Autour des grandes sculptures « Val de Grâce », « Louise Labé » et « Les Plongeuses », des études de parties du corps humains, fonte de fer, ciment ou plâtre, et moules, dialoguent avec des dessins et des aquarelles, consacrés aux mêmes thèmes. Cet ensemble pédagogique est complété par des photographies et un film, réalisés dans l’atelier de l’artiste, dix années durant, par Despatin & Gobeli.

Gratuit. Entrée libre.

