Yonne

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Préfecture de l’Yonne

Pour l’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine, la préfecture de l’Yonne ouvre ses portes au public. En plus des visites guidées du palais épiscopal, rencontrez des artisans d’art icaunais (ferronniers, céramistes, ébénistes, doreurs…) qui exposeront leurs œuvres et échangeront avec vous dans les jardins de la préfecture. Reservations pour les visites guidées : [[https://www.weezevent.com/visites-guidees-de-la-prefecture-de-l-yonne](https://www.weezevent.com/visites-guidees-de-la-prefecture-de-l-yonne)](https://www.weezevent.com/visites-guidees-de-la-prefecture-de-l-yonne)

Inscription obligatoire | Jardin en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:30:00 2021-09-17T17:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

