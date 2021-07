Kutzenhausen Maison rurale de l'Outre-Forêt Bas-Rhin, Kutzenhausen Découvrez l’art et les traditions populaires de l’Outre-Forêt du début du XXe siècle Maison rurale de l’Outre-Forêt Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Découvrez l’art et les traditions populaires de l’Outre-Forêt du début du XXe siècle Maison rurale de l’Outre-Forêt, 19 septembre 2021-19 septembre 2021, Kutzenhausen. Découvrez l’art et les traditions populaires de l’Outre-Forêt du début du XXe siècle

le dimanche 19 septembre à Maison rurale de l’Outre-Forêt Gratuit. Entrée libre, places limitées pour les visites.

Profitez de visites guidées de la Maison Rurale de l’Outre-Forêt, pour découvrir le mode de vie de la génération qui a connu les mutations de la vie rurale entre 1920 et 1950. Maison rurale de l’Outre-Forêt 1 Rue de l’Église, 67250 Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin

2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

