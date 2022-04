Découvrez l’art de vivre du XVIIIe siècle Musée d’Art et d’Histoire, 14 mai 2022 10:00, Sainte-Menehould.

Nuit des musées Découvrez l’art de vivre du XVIIIe siècle Musée d’Art et d’Histoire Samedi 14 mai, 10h00 Entrée libre

Situé dans un hôtel particulier, bâti en 1726, le musée présente une collection d’objets évoquant la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould, mais aussi l’art de vivre au XVIIIe siècle.

Situé dans l’ancien Hôtel de la Subdélégation de Champagne, hôtel particulier du XVIIIe siècle inscrit au titre des Monuments historiques, le musée présente de nombreux objets évoquant l’histoire tumultueuse de la ville et de ses environs. Il permet de plonger le visiteur dans l’ambiance d’une maison de collectionneur éclairé du XVIIIe siècle.

https://www.mmc-stemenehould.com/musee-d-art-et-d-histoire/ https://fr-fr.facebook.com/MAHmenehould/

Free entry Saturday 14 May, 10:00

Located in the former Hôtel de la Subdélégation de Champagne, an 18th-century private mansion listed as a Historic Monument, the museum presents many objects evoking the tumultuous history of the city and its surroundings. It allows visitors to immerse themselves in the atmosphere of an 18th century enlightened collector’s house. hearing impairment

Entrada libre Sábado 14 mayo, 10:00

Place du Général Leclerc 51800 Sainte-Ménehould 51800 Sainte-Menehould Grand Est