### Situé dans un hôtel particulier, bâti en 1726, le musée présente une collection d’objets évoquant la riche histoire de la ville de Sainte-Ménehould, mais aussi l’art de vivre au XVIIIe siècle. L’architecture de l’hôtel et les collections évoquent le mode de vie au XVIIIe siècle, une époque passionnée d’arts et de sciences. Des objets d’arts décoratifs, dont des meubles d’ébénisterie et un important ensemble de faïences anciennes, montrent le raffinement du quotidien mais aussi les progrès de la technique. Les fossiles et les coquillages rappellent les cabinets de curiosités et la création des premières collections scientifiques. Quant à l’édition originale de l’_Encyclopédie_ de Diderot et d’Alembert, elle témoigne, non seulement de l’aspiration du savoir, mais aussi de l’effervescence intellectuelle qui fut l’une des causes de la Révolution française. **Visite guidée des collections permanentes | samedi 18 septembre** Départ des visites à 10 h et 11h15. **Jeu de piste pour les enfants (6-10 ans) | samedi 18 septembre** À partir de 14h30. **Visite libre des collections permanentes et de l’exposition « La communication pendant la Grande Guerre » | Samedi 18 et dimanche 19 septembre.**

Gratuit. Entrée libre. Réservation recommandée pour les visites guidées.

