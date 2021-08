Bar-le-Duc Hôtel de Salm Bar-le-Duc, Meuse Découvrez l’art de vivre au XVIIIe siècle dans un hôtel particulier Hôtel de Salm Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Salm

### En observant cet hôtel particulier, pénétrez au cœur de l’existence de Barisiens du XVIIIe siècle. Le jour et la nuit, le chaud et le froid, le linge et la vaisselle, les domestiques, le mobilier et l’hygiène se dévoilent progressivement à vous. Lors de votre visite guidée, vous aurez accès à la cour et au vestibule, avec commentaires.

Gratuit. Sur inscription.

En observant cet hôtel particulier, pénétrez au cœur de l’existence de Barisiens du XVIIIe siècle. Hôtel de Salm 38 rue du Tribel, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

