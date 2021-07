Bordeaux Atelier Fer Emeraude Bordeaux, Gironde Découvrez l’art de la ferronnerie dans un atelier Atelier Fer Emeraude Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

### Visitez l’atelier de ferronnerie d’art et assistez à une démonstration de forge. Possibilité de consulter le press-book et les documents sur la ferronnerie bordelaise lors de votre visite.

Gratuit. Entrée libre. Jauge de 10 personnes maximum en même temps dans l’atelier.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

