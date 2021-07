Poitiers Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers, Vienne Découvrez l’architecture et l’histoire du Théâtre-Auditorium ! Théâtre-Auditorium de Poitiers Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

### Entrez dans les coulisses du Théâtre-Auditorium de Poitiers pour découvrir son architecture et ses activités. Partez à la découverte du Théâtre-Auditorium au cours d’une visite guidée ! Cette visite est ponctuée d’impromptus proposés par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Grand Poitiers.

Gratuit. Réservation recommandée. Durée : 1h. Départ : toutes les 30 min. Dernier départ à 18h.

2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T19:00:00

