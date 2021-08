Vandœuvre-lès-Nancy Chapelle Notre-Dame de l'Espérance Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Découvrez l’architecture et la lumière chaleureuse de la chapelle Chapelle Notre-Dame de l’Espérance Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

### La chapelle Notre-Dame de l’Espérance, du CHRU de Nancy, est représentative de l’architecture religieuse hospitalière du XXe siècle. Découvrez ses qualités architecturales ! La chapelle Notre-Dame de l’Espérance a été édifiée en 1973 lors de la construction de l’hôpital sur le plateau de Brabois. Ses qualités architecturales offrent au visiteur un fort sentiment d’harmonie. C’est un lieu de recueillement très apprécié par les patients, leurs familles et les personnels hospitaliers.

Gratuit. Entrée libre. 30 personnes maximum. Contrôle du pass sanitaire à l’entrée.

Chapelle Notre-Dame de l'Espérance Hôpitaux de Brabois, rue du Morvan, 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

