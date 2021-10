En ligne île de France Découvrez l’application Dans Ma Rue En ligne Catégorie d’évènement: île de France

Cette application, développée pour la Ville de Paris, vous donne la possibilité de signaler aux services de la Ville un nid de poule dans la chaussée, un arbre en mauvais état, un jeu d’enfants abîmé, des objets encombrants laissés à l’abandon, une signalisation défectueuse, etc. Vous aurez l’occasion de comprendre comment bien déclarer une anomalie pour aider au mieux à sa résolution, savoir comment chemine dans les services de la Ville l’anomalie signalée et les moyens mis en œuvre pour répondre aux demandes des utilisateurs de l’application. Événements -> Autre événement En ligne en ligne 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

