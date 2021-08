Découvrez l’apothicairerie de l’abbaye ! Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu, 18 septembre 2021, Monthermé.

Découvrez l’apothicairerie de l’abbaye !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu

### Visitez une exposition reconstituée à partir de mobilier de pharmacies locales et de dons des pharmacies des Ardennes, et de matériaux utilisés dans les officines datant du milieu du XXe siècle. Les commentaires et étiquettages sont exposés en trois langues.

Gratuit. Entrée libre avec masque obligatoire et gestes de sécurité.

Abbaye Saint-Rémi de Laval-Dieu Place Hubert Gobert, 08800 Monthermé Monthermé Ardennes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00