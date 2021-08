Découvrez l’ancienne gare de Plombières-les-Bains Casino, 17 septembre 2021, Plombières-les-Bains.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Casino

### Le Train des Eaux ne s’arrête plus à la gare, mais son histoire est encore présente au Casino de Plombières-les-Bains : visite libre du hall d’exposition et du wagon*. Le passé du bâtiment fait du Casino un lieu atypique par son histoire et également par son actualité : l’histoire avec la façade de l’ancienne gare dans le pur style ferroviaire du XIXe ; l’actualité avec les jeux et le divertissement de l’actuel casino, sans oublier le wagon, disposé sur des rails au restaurant appelé tout naturellement « Le Wagon », véritable clin d’œil au passé. *Visite libre hors des horaires de service du restaurant.

Gratuit. Entrée libre (soumise à conditions dans l’espace des machines à sous). Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Casino Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00