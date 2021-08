Limoges Université de Limoges Haute-Vienne, Limoges Découvrez l’ancienne chapelle Saint-Alexis et ses vitraux Université de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Découvrez l’ancienne chapelle Saint-Alexis et ses vitraux Université de Limoges, 18 septembre 2021, Limoges. Découvrez l’ancienne chapelle Saint-Alexis et ses vitraux

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Université de Limoges Gratuit. Entrée libre selon les conditions sanitaires en vigueur.

Découvrez l’ancienne chapelle de sœurs hospitalières de Limoge, reconvertie en Salle des Conseils, avec ses vitraux originaux. Université de Limoges 33, rue François Mitterrand 87000 Limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Université de Limoges Adresse 33, rue François Mitterrand 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Université de Limoges Limoges