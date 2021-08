Nouaillé-Maupertuis Tuilerie du Gué de l'Omme Nouaillé-Maupertuis, Vienne Découvrez l’ancien site industriel de la tuilerie Tuilerie du Gué de l’Omme Nouaillé-Maupertuis Catégories d’évènement: Nouaillé-Maupertuis

### Ouverture de l’ancien site de la tuilerie, commentaires assurés par l’association des Amis de la tuilerie. Four, blutoir et maison patronale sont encore visibles dans cet ancien site industriel dont l’existence remonte au XVIIIe siècle. L’association « Les Amis de la Tuillerie de Nouaillé », sera présente pour expliquer l’histoire du lieu et les techniques de fabrication des tuiles, des carreaux et de la chaux. Maquette et ouvrages seront également mis à disposition du public. Rdv ancien site de la tuilerie, face au verger de l’étang du Gué de l’Omme.

Gratuit.

