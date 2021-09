Châlons-en-Champagne Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne, Marne Découvrez l’ancien Petit Séminaire du diocèse de Châlons-en-Champagne Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Découvrez l’ancien Petit Séminaire du diocèse de Châlons-en-Champagne Hôtel de Région (ancien grand séminaire), 18 septembre 2021, Châlons-en-Champagne. Découvrez l’ancien Petit Séminaire du diocèse de Châlons-en-Champagne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de Région (ancien grand séminaire)

### Visite du rez-de-chaussée de l’ancien petit séminaire, puis lycée Charles Péguy, actuellement hôtel de Région. Sont exposés des plans anciens du bâtiment, des photos des travaux d’aménagement réalisés par la Région et deux vitraux de l’ancienne chapelle déposés et restaurés.

Gratuit. Entrée libre.

Visite du rez-de-chaussée de l’ancien petit séminaire, puis lycée Charles Péguy, actuellement hôtel de Région. Hôtel de Région (ancien grand séminaire) 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Adresse 5 rue de Jéricho, 51000 Châlons-en-Champagne Ville Châlons-en-Champagne lieuville Hôtel de Région (ancien grand séminaire) Châlons-en-Champagne