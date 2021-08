Saint-Martin-de-Ré Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l'Ile de Ré) Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Ré Découvrez l’ancien hôpital et son apothicairerie Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré) Saint-Martin-de-Ré Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Martin-de-Ré

Découvrez l’ancien hôpital et son apothicairerie Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré), 18 septembre 2021, Saint-Martin-de-Ré. Découvrez l’ancien hôpital et son apothicairerie

Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré), le samedi 18 septembre à 14:00

### La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital et d’évoquer l’évolution des sciences médicales au XVIIIe siècle. En 1674, Louis XIV confie aux religieux de la Charité la gestion de l’hôpital Saint-Honoré. Au fil des années, constructions et agrandissements se succèdent et les bâtiments de l’hôpital connaissent de nombreux usages.

Gratuit. Réservation obligatoire. Masque et pass sanitaire obligatoires.

La visite permettra de découvrir cet ancien hôpital et d’évoquer l’évolution des sciences médicales au XVIIIe siècle. Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré) 3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré Moulin de la Favorite Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Martin-de-Ré Autres Lieu Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l'Ile de Ré) Adresse 3 rue du Père Ignace, 17410 Saint-Martin-de-Ré Ville Saint-Martin-de-Ré lieuville Ancien Hôpital Saint-Honoré (Siège de la Communauté de Communes de l'Ile de Ré) Saint-Martin-de-Ré