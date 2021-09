Nantes Carré gris Loire-Atlantique, Nantes Découvrez l’activité (sportive, culturelle, bien être…) de VOS REVES ! Carré gris Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Toutg savoir sur les activités associatives du quartier, les horaires, les tarifs… et les tester gratuitement entre le 20 et 25 septembre.

Gratuit

Des professionnels sont à votre disposition pour échanger avec vous sur les activités qu’il est possible de pratiquer sur le quartier Breil-Barberie. Carré gris Rue Feyder 44100 Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

