du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Écomusée de Marquèze

### Les partenaires de l’Ecomusée de Marquèze seront présents pour le week-end ! **SAMEDI 18 SEPTEMBRE** **L’association Fête et refaites des fours à l’aire meunière** Fabrication et dégustation de pastis landais De 10h30 à 16h15 A la maison du meunier et son four **L’ALPAD** Présentation de semence paysanne et conférence à l’auditorium du Pavillon à 16h * **DIMANCHE 19 SEPTEMBRE** **Les Amis pour la sauvegarde des moulins** Présentation et découverte du moulin Au moulin **Le moulin du Rotgé** Apiculteur installé au milieu de la forêt des Landes A la grange exposition **Tissage et Patrimoine** Tissage et présentation du métier de tisserand A la maison du brassier

Gratuit. Entrée libre.

Écomusée de Marquèze Route de Solférino, 40630 Sabres Sabres Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00