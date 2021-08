La Flotte Abbaye des Châteliers Charente-Maritime, La Flotte Découvrez l’abbaye des châteliers et ses mystères Abbaye des Châteliers La Flotte Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Flotte

Découvrez l’abbaye des châteliers et ses mystères Abbaye des Châteliers, 18 septembre 2021, La Flotte. Découvrez l’abbaye des châteliers et ses mystères

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Abbaye des Châteliers Gratuit. Sur inscription (40 places).

En parcourant ses ruines, laissez-vous conter l’histoire de ces moines cisterciens venus s’installer au XIIe siècle et admirez l’architecture de l’un des plus vieux édifices de l’île de Ré. Abbaye des Châteliers Route du Fort de la Prée, 17630 La Flotte La Flotte Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00

