### Pour la première fois pour les Journées européennes du patrimoine, l’abbaye Notre-Dame de Guîtres vous permet de découvrir ses secrets grâce à des visites guidées. Le dimanche à 17h aura lieu un concert gratuit de jazz du groupe EGGLY JAZZ HOT.

Gratuit. Entrée libre.

Pour la première fois pour les Journées européennes du patrimoine, l’abbaye Notre-Dame de Guîtres vous permet de découvrir ses secrets grâce à des visites guidées. Abbatiale Notre-Dame Place des tilleuls, 33230 Guîtres Guîtres Gironde

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Guîtres Autres Lieu Abbatiale Notre-Dame Adresse Place des tilleuls, 33230 Guîtres Ville Guîtres lieuville Abbatiale Notre-Dame Guîtres