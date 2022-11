DECOUVREZ LA ZONE HUMIDE DE LA GRANDE MAÏRE ENTRE HABITATS NATURELS ET FLORE REMARQUABLE

2023-02-03 – 2023-02-03 Le vendredi 3 février soirée conférence sur les habitats naturels et la flore de la Grande Maïre. Présentation des habitats naturels (plages, dunes, lagunes, sansouïres, prés salés, roselières, mares) et les espèces végétales (uniquement) qui se trouvent dans chacun d’eux. Présentation de l’exposition photographique dans les vitrines. En partenariat avec la direction de l’environnement et du Littoral et les photographes locaux. #SAISONCULTURELLE

#SAISONCULTURELLE

#TEMPSFORT Soirée conférence sur les habitats naturels et la flore de la Grande Maïre. En partenariat avec la direction de l'environnement et du Littoral et les photographes locaux.

