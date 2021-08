Lacanau Musée de la Mémoire Canaulaise Gironde, Lacanau Découvrez la vie traditionnelle de Lacanau au musée Musée de la Mémoire Canaulaise Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 18 septembre à Musée de la Mémoire Canaulaise Gratuit. Entrée libre.

Le musée vous ouvre ses portes ! Venez découvrir toute l’histoire de Lacanau, ses uses et coutumes d’autrefois et notamment le travail de la résine des pins. Musée de la Mémoire Canaulaise 77 avenue de la Libération, 33680 Lacanau Lacanau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

