Découvrez la vie d’antan en visitant un moulin du début du XIXe siècle Moulin, 18 septembre 2021, Xamontarupt.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Moulin

### Le Moulin réunissait sur un seul site, quatre types de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut fer. De nos jours, trois d’entre elles sont encore visibles sur le site. La visite des lieux est impressionnante, on croirait presque que les machines sont arrêtées depuis peu et qu’elles sont prêtes à se remettre en route d’un moment à l’autre. Les sacs empilés ne demandent qu’à être remplis et les sabots à trouver des pieds qui veulent encore bien d’eux. Visite commentée par le propriétaire des lieux qui entretient ce patrimoine année après année afin qu’il perdure et témoigne de la vie d’antan.

5€ adulte ; 2€ enfant ; gratuit -12ans. Départ de la visite à 14h30.

Le Moulin réunissait sur un seul site, quatre types de production : meunerie, huilerie, saboterie et haut fer. De nos jours, trois d’entre elles sont encore visibles sur le site.

Moulin Rue du village, 88528 Xamontarupt Xamontarupt Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00