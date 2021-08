Charleville-Mézières Médiathèque Voyelles Ardennes, Charleville-Mézières Découvrez la vie au temps du Saint-Sépulcre grâce aux secrets de la bibliothèque Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Médiathèque Voyelles, le samedi 18 septembre à 15:00

### La Bibliothèque de Charleville est fondée sur les lieux du couvent du Saint-Sépulcre. Découvrez ses secrets ! Le couvent du Saint-Sépulcre a été fondé à Charleville en 1622. La Bibliothèque de Charleville, dont le fonds originel provient des confiscations révolutionnaires, a été fondée en 1803 sur les lieux du couvent des Sépulcrines. Les bâtiments du monastère ont connu le départ des religieuses, leur retour, un incendie, l’effondrement du dôme, des occupations successives, quelques guerres… Aujourd’hui le bâtiment administratif de la médiathèque Voyelles est le pavillon de la comtesse de Chaligny, Claude de Moy, bienfaitrice des sépulcrines, édifié en 1623 dans une aile du couvent. Jean-Pierre Lémant nous apprendra à mieux connaître les lieux et la vie des chanoinesses du Saint-Sépulcre à partir des fouilles archéologiques qui ont eu lieu en 1987 et des ouvrages anciens conservés à la bibliothèque.

Gratuit. Réservation obligatoire.

