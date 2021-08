Plassac Villa gallo-romaine Gironde, Plassac Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine Villa gallo-romaine Plassac Catégories d’évènement: Gironde

Plassac

Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine Villa gallo-romaine, 18 septembre 2021, Plassac. Découvrez la vie antique à la villa gallo-romaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Villa gallo-romaine

### Situés en bordure de l’estuaire de la Gironde, les vestiges de la villa gallo-romaine de Plassac évoquent le luxe et le faste de la demeure occupée entre le premier et le cinquième siècle. La visite du musée associatif, attenant au site, vous permettra également d’admirer le mobilier archéologique découvert lors des fouilles de la villa.

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Situés en bordure de l’estuaire de la Gironde, les vestiges de la villa gallo-romaine de Plassac évoquent le luxe et le faste de la demeure occupée entre le premier et le cinquième siècle. Villa gallo-romaine Rue du Chardonnet, 33390 Plassac Plassac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Plassac Autres Lieu Villa gallo-romaine Adresse Rue du Chardonnet, 33390 Plassac Ville Plassac lieuville Villa gallo-romaine Plassac