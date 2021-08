Thouars Chaussée des pommiers Deux-Sèvres, Thouars Découvrez la Vallée du Pressoir en promenade Chaussée des pommiers Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Chaussée des pommiers, le samedi 18 septembre à 09:30 Gratuit. Accès libre. Prévoir chaussures de marche et vêtements adaptés. Rdv : parking de la chaussée des Pommiers. Durée : 2h30.

Participez à une visite de la vallée du Pressoir autour de la biodiversité, des espaces naturels sensibles et des paysages thouarsais. Chaussée des pommiers Promenade des Pommiers, 79100 Thouars Thouars Thouars Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00

