### L’association des Amis de la Traction Vapeur en Ardenne (ATVA) vous propose une balade patrimoniale à bord d’un ancien train. **Au programme samedi :** * 11h : arrivée de la CC 40110 du MFPN et de sa rame historique en provenance de Paris Est. * 11h30 : départ en Caravelle pour une balade à destination de Givet et de la vallée de la Meuse. * 12h : Rethel (retour prévus vers 16h). * 12h45 : Charleville Mézières (retour prévu vers 15h15). * 16h30 : retour à Reims. * 18h : départ de la CC 40110 du MFPN et de sa rame historique à destination de Paris Est. Découvrez la Vallée de la Meuse en Caravelle ! **Au programme dimanche :** * 13h30 : départ en Caravelle pour une balade à destination de Givet et de la vallée de la Meuse. * 14h : Rethel (retour vers 18h). * 14h45 : Charleville Mézières (retour vers 17h15). * 18h30 : retour à Reims.

Tarif unique 20€. Réservation recommandée.

Gare SNCF Reims centre Place de la Gare, 51100 Reims Reims Marne

